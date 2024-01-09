Женщина родила ребенка на станции метро в Москве - Дептранс

Все произошло прямо в вестибюле станции «Нагатинская»: у женщины-пассажирки начались схватки, очевидцы вызвали помощь и медиков, но пока врачи добирались то «Нагатинской», женщина смогла родить девочку.

Также в Дептрансе Москвы отметили, что сотрудники метро помогали пассажирке – в частности, дежурный по станции Сергей Баранов. Он и вызвал медиков, а после этого огородил место в вестибюле и был рядом с пассажиркой ровно до приезда врачей. Сейчас и мама, и малышка чувствуют себя хорошо.

Ранее мы рассказали, что в США выступили с заявлением касаемо того, что у Киева заканчиваются припасы. Чак Шумер объяснил, почему это происходит. Подробности в материале.