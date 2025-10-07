Силовики поймали курьера мошенников с 1,6 млн рублей

В Ноябрьске пресечена деятельность курьера телефонных мошенников, похищавшего деньги у пенсионеров под видом сотрудников Росфинмониторинга. Спецоперация с участием сотрудников полиции и бойцов СОБР Росгвардии позволила задержать преступника в момент получения денег. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Злоумышленники использовали отработанную схему: представились сотрудниками Росфинмониторинга и убедили пожилого жителя Ноябрьска «задекларировать» свои сбережения для их якобы защиты. Поддавшись уговорам, пенсионер снял со своего банковского счета 1,6 миллиона рублей и приготовился передать их посреднику.

Правоохранители, отследив цепочку преступления, организовали засаду и задержали курьера в момент получения денег. Изъятая сумма возвращена законному владельцу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

