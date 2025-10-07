Почти половина россиян боится вооруженных дипфейками мошенников

Почти половина граждан России выражают опасения относительно возможного использования мошенниками технологии дипфейков, создаваемых с помощью нейросетей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса сервисов «Контур.Толк» и «Контур.Эгида».

Согласно результатам исследования, 46% респондентов обеспокоены потенциальными рисками, связанными с этой технологией.

Статистика показывает, что 60% опрошенных обладают информацией о существовании дипфейков, при этом каждый четвертый респондент лично сталкивался с поддельными изображениями знаменитостей в интернете.

Почти половина участников опроса (46%) рассматривают широкую доступность нейросетевых технологий как реальную угрозу для обычных граждан.

Эксперты отмечают, что наиболее уязвимыми группами перед лицом этой технологии становятся знаменитости, блогеры и политические деятели. При этом 28% респондентов полагают, что дипфейки могут представлять опасность для руководителей и сотрудников коммерческих организаций.

Несмотря на выраженные опасения, более половины россиян (52%) демонстрируют уверенность в своей способности отличать сгенерированный контент от подлинного.

