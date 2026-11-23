53-летний народный артист РФ Сергей Безруков оказался в центре скандала после появления в Сети фрагментов спектакля «Дядя Ваня», который идет на сцене МХТ, сообщает MK.RU.

Внимание зрителей привлекли эпизоды с откровенным содержанием, в которых актер взаимодействует с портретом женщины. Увиденное вызвало неоднозначную реакцию и спровоцировало волну обсуждений в социальных сетях.

Некоторые зрители сочли происходящее на сцене чрезмерно вызывающим и неуместным для театральной постановки. Судя по комментариям, далеко не все оказались готовы к подобной интерпретации классического произведения.

В социальных сетях появились эмоциональные отзывы. Один из пользователей заявил, что готов был бы заплатить за возможность не видеть происходящего. Другой рассказал, что его 17-летний сын назвал спектакль крайне пошлым.

Еще один зритель признался, что после просмотра испытал настолько сильное неприятие, что у него возникло чувство тошноты.

Ранее режиссер Николай Бурляев раскритиковал участие российских артистов в церемонии «Оскар».