Требуется вернуть особняк купца Игумнова, который в настоящее время используется посольством Франции в Москве, в собственность Российской Федерации. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

По её мнению, в этом здании можно было бы организовать музей для жителей и гостей города. Симоньян подчеркнула, что здание само по себе является архитектурным шедевром. И то, что в нём размещается дипломатическая миссия страны, которая недружелюбно настроена по отношению к России, кажется ей несправедливым.

«Потрясающий особняк Игумнова, весь такой резной, в русском эклектичном стиле — русский, почти прерусский, богатый, боярский... И там находится французское посольство. Музей надо из него сделать, и замечательно... Это будет жестик. Жестик... вполне внятный и понятный», — предложила Симоньян.

По словам Маргариты Симоньян, этот дом окружен множеством таинственных историй, которые стали частью истории города. Он является важным элементом исторического наследия Москвы.

Маргарита Симоньян также предложила вернуть России земли, которые, по ее мнению, были "трусливо захвачены" Литвой и Польшей во времена татаро-монгольского нашествия.