«Символ ушедшей эпохи в чайной банке». Мясников пошутил над учительницей, не пробовавшую чайный гриб

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развернулась небольшая, но показательная дискуссия о гастрономической грамотности.

Доктор и телеведущий Александр Мясников в своей фирменной рубрике «Вопросы от доктора» пообщался с гостьей — учительницей начальных классов. Тема разговора касалась ферментированных продуктов и их пользы. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Объяснив суть такого вида пищи, Мясников привел в пример знакомый многим с детства напиток — чайный гриб — и напрямую спросил девушку, пробовала ли она его. Получив отрицательный ответ, ведущий с характерной для него иронией разыграл целое представление. Он с комичным ужасом обратился к зрителям, отметив, что такие пробелы в знаниях ставят под вопрос культурный багаж поколения.

«Вот чему они могут научить молодежь? Они не знают, что такое чайный гриб. Что от этого поколения ждать?» — пошутил Мясников.

