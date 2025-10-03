Синдром самозванца и страх бедности: названы главные триггеры рабочего стресса по версии психотерапевта

Профессиональный стресс может перерасти в панические атаки, если игнорировать базовые правила психогигиены труда. Согласно данным психотерапевта Антона Мокеева, которые приводит RuNews24.ru, ключевыми триггерами рабочей тревоги становятся ответственность за принятие решений, синдром самозванца, страх общественного мнения и финансовой несостоятельности.

Особую опасность представляет информационная перегрузка, когда сотрудники вместо отдыха погружаются в соцсети, создавая для мозга непрерывный поток данных.

По словам эксперта, эффективным инструментом профилактики является соблюдение естественных циклов концентрации внимания. Научно доказано, что максимальная продуктивность длится около 30 минут после 10-15-минутного погружения в задачу, после чего наступает резкий спад. Именно поэтому академические часы традиционно длятся 45-50 минут. Специалист рекомендует делать обязательные перерывы каждый час, но не для скроллинга лент, а для физической активности или прогулки.

При длительном игнорировании усталости формируется порочный круг: выгорание провоцирует черно-белое мышление, которое усиливает тревогу и может привести к паническим атакам с характерными симптомами — учащенным сердцебиением, головокружением и страхом смерти. В таких случаях необходимо обращение к психотерапевту для когнитивно-поведенческой терапии, поскольку медикаментозное лечение без проработки причин дает лишь временный эффект. Рациональное мышление и соблюдение рабочих ритмов позволяют сохранить психологическое здоровье даже в условиях высокой профессиональной нагрузки.

