В якутском поселке высота снежного покрова достигла 10 см

На западе Якутии, в поселке Шологонцы, зафиксирован первый в этом сезоне снежный покров, высота которого достигла 10 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об этом в своем телеграм-канале, отметив необычность данного явления для сентября. По словам Леуса, последний раз подобная высота снежного покрова в этом месяце наблюдалась в 2019 году.

