Синоптик Макарова предупредила об очень снежном Дне народного единства в Москве

Новый мощный циклон, который накроет Москву и Подмосковье в ближайшие дни, принесет 4 ноября, в День народного единства, довольно внушительный снегопад. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Со слов специалиста, из-за холодной погоды в Москве и по области может сформироваться даже небольшой, но вполне устойчивый снежный покров. Дальше ситуация будет только ухудшаться, так как уже к утру понедельника, 4 ноября, к столичному региону подойдет следующий циклон, отметила Макарова.

«Следующий циклон подойдет к утру понедельника… Чуть южнее Москвы он пройдет, то есть мы останемся в его холодной части, и там осадки будут идти в виде снега, но и мокрый снег будет, потому что плюс прогнозируют», — сказала синоптик.

Макарова добавила, что в ночные часы в Москве 4 ноября прогнозируются минус 4 — плюс 1. Дневные же температуры будут держаться отметок в минус 2 — плюс 3 градуса по Цельсию.

Ранее стало известно, что в пятницу, 1 ноября, на Москву обрушится североатлантический циклон. А в городе только за сутки может не менее половины месячной нормы осадков.