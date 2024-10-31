Заммэра Бирюков: сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве 1 ноября

В столичном регионе в пятницу, 1 ноября, ожидается серьезное изменение погодного фона в худшую сторону. Москва может погрузиться в самую настоящую зиму. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что из-за мощного скандинавского циклона в Москве в первый день ноября будут сильный ветер, дождь и мокрый снег. За предстоящие сутки может выпасть до 14 мм осадков.

«Согласно экстренному сообщению метеорологов, первого ноября прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается снег, переходящий в дождь, налипание мокрого снега, усиление ветра с порывами до 21 м/с, переход температуры воздуха через ноль градусов, что может способствовать образованию гололедицы», — цитирует Бирюкова официальный аккаунт столичных коммунальных служб в соцсетях.

В субботу, 2 ноября, зимняя стихия сохранится. В этот день также ожидаются дождь, мокрый снег, отрицательные температуры воздуха и сильные порывы ветра, местами до 15 м/с.

Москвичей и гостей столицы городские службы призвали сменить летнюю резину на зимнюю. А тем, кто этого еще не успел сделать, отказаться на время от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный.