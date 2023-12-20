Синоптик Позднякова определила причину резкого потепления в столицах

В самый разгар зимнего сезона в Москву и Санкт-Петербург пришли дожди и потепление. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что стоит за этим. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, сейчас над европейской частью действует глубокий сектор циклона, проходящий над севером скандинавского полуострова.

Метеоролог добавила, что этот циклон закачивает большие порции весьма теплого воздуха с юга, что привело к таянию снега.

По ее мнению, климат сейчас становится более мягким по сравнению с тем, что было полвека назад.