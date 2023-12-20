Синоптик Позднякова определила причину резкого потепления в столицах
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
В самый разгар зимнего сезона в Москву и Санкт-Петербург пришли дожди и потепление. Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что стоит за этим. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, сейчас над европейской частью действует глубокий сектор циклона, проходящий над севером скандинавского полуострова.
Метеоролог добавила, что этот циклон закачивает большие порции весьма теплого воздуха с юга, что привело к таянию снега.
По ее мнению, климат сейчас становится более мягким по сравнению с тем, что было полвека назад.