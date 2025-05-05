Синоптик Позднякова спрогнозировала погоду на предстоящие длинные выходные в столичном регионе

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, температура в столичном регионе на предстоящих длинных выходных останется на уровне ниже климатической нормы, однако погодный режим будет достаточно благоприятным — мощный ветер не прогнозируется, а осадки ожидаются незначительные и не во всех районах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что, следовательно, жители и гости столичного региона смогут отправиться на прогулку или выехать за город. Однако необходимо одеться потеплее и на всякий случай взять с собой зонт.

По мнению синоптика, ночи в Московском регионе во время длинных выходных будут довольно прохладными. Минимальная температура будет колебаться в пределах от +1–6 °С. В ночь на День Победы воздух в столичном регионе может охладиться и до -1 °С, так как облака над городом разойдутся и небо будет чистым.

Она отметила, что погода во второй половине майских праздников ожидается облачной с прояснениями. Погоду станет определять тыловая часть циклона, то есть будут формироваться кучевые облака, из которых местами может выпасть определенный объем осадков. Таким образом, приблизительно та же погода, которую сейчас наблюдается за окном, ожидается и на праздничные дни. Тем не менее проведению Парада Победы на Красной площади 9 Мая погода однозначно не помешает.

Ранее метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в столичном регионе после 9 Мая.