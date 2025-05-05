Метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в столичном регионе после 9 Мая

По словам метеоролога Александра Ильина, после майских праздников — в период с 12 мая и до конца второй декады — в столичном регионе установится довольно теплая погода. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что во второй декаде текущего месяца максимальная температура воздуха днем ожидается до +13–18 °С, а ночью не станет опускаться ниже +3 °С.

По мнению синоптика, кроме того, в течение большей части второй декады мая в столице осадки также не ожидаются. Тем не менее дожди придут в Московский регион в начале третьей декады, а максимальная температура воздуха понизится до +10–13 °С.

Он подчеркнул, что уже после третьей декады погодные условия снова начнут налаживаться и столбики термометров начнут подниматься вверх.

Ранее синоптик Позднякова назвала причину резких погодных изменений на майские выходные.