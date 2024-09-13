Синоптик Позднякова спрогнозировала сухую и теплую погоду в Московском регионе до конца сентября

По словам синоптика Татьяны Поздняковой, погода в столичном регионе до конца текущего месяца обещает быть сухой, солнечной и теплой, а дожди возможны лишь после 25-го числа, при этом серьезных похолоданий и заморозков в текущем месяце не ожидается. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Она уточнила, что, несмотря на это, антициклон не всегда будет радовать южными и юго-восточными ветрами. Произойдет смена направления воздушных потоков, и во второй половине будет преобладать уже северный ветер. Поэтому температура воздуха постепенно будет понижаться, однако все равно останется выше климатической нормы.

По мнению метеоролога, модели долгосрочных прогнозов свидетельствуют, что каких-то дождей в Московском регионе можно ждать только в последние пять дней сентября.

Она добавила, что сам по себе весьма теплый и сухой сентябрь является редким явлением, однако в 2023 году он тоже был очень сухим и довольно теплым. Поэтому, вероятно, природа немного внесет определенные поправки в календарь, продлив календарное лето на ряд недель.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья ждет аномальная для осени жара.