Синоптик предупредил о резком похолодании в Подмосковье в последние дни июля

После выходных погода в столичном регионе резко изменится, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом» .

В субботу и воскресенье дневные температуры в Москве и в Подмосковье составят до двадцати восьми градусов тепла, а уже с понедельника столбики термометров не поднимутся выше отметки в двадцать градусов, уточнил метеоролог.

Кроме того, погода на следующей рабочей неделе будет пасмурной и дождливой, также понизится атмосферное давление, добавил Роман Вильфанд.

Ранее ученые предупредили о вероятности появления шаровых молний в Московском регионе.