Синоптик раскрыл, когда в Москве начнется настоящая зима с постоянным снегом

Жители Москвы продолжают ждать зиму, но синоптики советуют запастись терпением. По прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, формирование устойчивого снежного покрова в столице стоит ожидать не раньше середины декабря.

Как отметил эксперт в телеграм-канале, нынешняя погода продолжает бить рекорды: ноябрь почти повторил температурный график самого теплого ноября 2013-го, удерживая среднюю температуру на отметке +4°C. Календарная зима уже вступила в свои права, однако метеорологическая все еще откладывает свой визит.

Хорошая новость для тех, кто не любит резких похолоданий: переход к зимним температурам будет плавным и постепенным. По словам Леуса, по-настоящему холодный период придет в столичный регион лишь в третьей декаде декабря, вернув температуру к привычным климатическим значениям.

Ожидается, что и количество осадков в первом зимнем месяце будет близким к норме, составляющей 51 мм, либо даже немного меньше — с отклонением в сторону недостатка примерно на 10%. Однако распределятся они неравномерно. Активная фаза снегопадов сместилась на вторую половину месяца, что и объясняет позднее формирование снежного покрова.

В итоге москвичам предстоит увидеть, как к концу декабря белое покрывало сугробов вырастет со скромных 8-9 сантиметров в начале месяца до солидных 18-19 сантиметров. Таким образом, столица плавно, с опозданием, но все же переоденется в свою традиционную зимнюю одежду.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр предупредил о дождях в конце недели в Московском регионе.