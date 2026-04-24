Синоптик рассказал, когда в Москве наступит теплая погода

Теплая погода придет в Москву после 28 апреля. К последним дням месяца столбики термометров поднимутся до плюс 12–14 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Потеплеет только после 28 апреля. Сейчас пройдут две волны похолодания, будут два циклона, которые с осадками в виде дождя и мокрого снега посетят центр европейской территории России», — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что первый циклон будет действовать вплоть до пятницы, а второй накроет столицу с субботы по понедельник. В дни влияния циклонов ветер сменит направление и станет довольно заметным.

«К 30 апреля уже на термометрах 12–14 градусов тепла в Москве», — добавил специалист.

Ранее синоптик Ильин сообщил, что снегопад и штормовой ветер ожидаются в Подмосковье 27–28 апреля.