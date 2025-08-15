Синоптик спрогнозировал погоду на Аляске на фоне саммита Путина и Трампа

По словам Михаила Леуса, ведущего специалиста метеоцентра «Фобос», середина августа в крупнейшем городе Аляски выдалась прохладной. Средняя температура воздуха оказалась на незначительную величину (полградуса) ниже обычных для этого времени года значений. При этом количество осадков было небольшим: с начала августа выпало всего 25% от среднемесячной нормы.

Прогноз для Анкориджа на ближайшие выходные не обещает жары. В пятницу утром, 15 августа, ожидается переменная облачность и местами возможны кратковременные дожди при температуре от +10 до +12 градусов.

Днем вероятность осадков невелика, но облачность сохранится, ограничивая максимальную температуру воздуха диапазоном +16…+18 градусов. Северо-западный ветер, дующий со скоростью 5–10 метров в секунду, внесет некоторый дискомфорт.

В субботу вероятность дождей останется низкой. Утром ожидается похолодание до +9…+11 градусов, однако днем ветер стихнет, и воздух прогреется немного лучше, чем в пятницу, до +17…+19 градусов. Температурные показатели на ближайшие два дня будут близки к средним значениям для середины августа.

