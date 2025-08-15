Валаамский монастырь помолился за успех переговоров Путина и Трампа

Валаамский монастырь провел молебен о успешных переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — духовенство надеется, что встреча принесет мир и прекращение конфликтов. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В Спасо-Преображенском Валаамском монастыре отслужили молебен, посвященный предстоящим переговорам президентов России и США. Епископ Панкратий заявил, что молитвы направлены на то, чтобы встреча принесла благо для страны и остановила кровопролитие.

Особое внимание уделили тому, что Аляска — исторически православный регион, где когда-то проповедовали русские святые. В монастыре выразили надежду, что переговоры на «освященной земле» будут плодотворными.

Ранее советник патриарха Кирилла сообщал, что по всей России идут молебны о даровании мудрости лидерам. Валаамский монастырь, один из главных духовных центров страны, присоединился к этой инициативе.

