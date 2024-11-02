Синоптик Тишковец рассказал о ноябрьской погоде в Москве

Стартовавший накануне последний месяц осени обещает быть не таким теплым, каким жителям Москвы и Московской области запомнились октябрь и, конечно же, сентябрь. На это посетовал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В то же время, как отметил специалист, но и зимних холодов от ноября ждать не стоит. В целом, согласно предварительным прогнозам, он будет относительно теплым и влажным.

«На большей части территории России заключительный месяц осени, несмотря на холодный старт ноября, по долгосрочным прогнозам, будет относительно теплым и влажным», — сказал синоптик.

Тишковец также предупредил жителей столичного региона об опасных погодных условиях, что придут в Москву и область уже на следующей неделе. Как отметил метеоролог, уже на праздничных днях в регионе начнется «автомобильная» зима с обилием осадков в виде снега и даже метели.

Ранее метеоролог Вильфанд рассказал о предстоящей снежной неделе в столичном регионе.