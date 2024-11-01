Метеоролог Вильфанд заявил о предстоящей снежной неделе в столичном регионе

Сегодня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выпал первый снег. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился своими наблюдениями о текущих метеорологических условиях и прогнозами в столицах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, выпавший в северной столице снег надолго не задержится, он всего лишь полежит и растает. В столичном регионе погода также не отличается ординарностью. Так, в начале месяца ожидается до +8-10 °С, однако придут обильные осадки с сильным ветром. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

Синоптик уточнил, что завтра в столице ожидается резкое изменение погоды: понижение температуры и мокрый снег, который станет налипать на провода и создавать гололедицу. Тем не менее на протяжении дня осадки будут сокращаться, однако опасность гололедицы сохранится.

По его мнению, уже в понедельник можно будет увидеть полноценный снег. Дневные температуры останутся около нуля, а ночные могут опуститься до -5 °С, что продержится до конца недели, когда наступит потепление, но снежный покров сохранится.

Ранее сообщалось, что подмосковные энергетики ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды.