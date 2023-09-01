Синоптик Тишковец рассказал, станет ли сентябрь в этом году четвертым месяцем лета

По прогнозу специалиста центра погоды «Фобос», особых положительных погодных чудес в сентябре 2023 года ждать не стоит. Как отметил Евгений Тишковец в своем аккаунте в соцсетях, с 5 сентября в Центральную Россию придет похолодание.

Помимо того, что столбики термометров опустятся до 15-ти со знаком плюс, так еще и зарядят дожди.

«По всей видимости, метеорологическое лето (среднесуточная температура +15 °C и выше) закончится 5 сентября, после чего ощутимо похолодает», — написал он.

В то же время, как добавил Тишковец, живущим в центральных частях России жителям не стоит отчаиваться и паковать в гардероб летние вещи. Бонусом за похолодание в начале месяца - в середине сентября придет бабье лето.