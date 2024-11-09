Синоптик Вильфанд рассказал, чем порадует «хмурый» ноябрь москвичей на выходных

Синоптики прогнозируют на начавшихся в Москве и по области выходных облачную погоду с температурой до 8 градусов, но без каких-либо существенных осадков. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Со слов специалиста, погода будет облачной из-за обилия воздушных масс, которые активно перемещаются через столичный регион по периферии антициклона. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели.

«В течение выходных и первой половины следующей недели давление в Москве выше нормы. Отсюда следует, что существенных осадков ожидать не стоит… Ноябрь и декабрь — хмурые месяцы, самые облачные, и когда формируется область высокого давления, все ждут, что будет солнце, но сейчас его не будет», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что, несмотря на ноябрь на дворе, температура при этом все же будет довольно высокой для этого времени года. Ночные температуры в Москве не опустятся ниже -1-3 градуса, днем прогнозируются 6-8 градусов со знаком плюс, в Подмосковье — до 9 тепла.