Синоптик Вильфанд рассказал, когда придет тепло и растает выпавший в Москве снег

По словам специалиста, в понедельник и во вторник прогнозируется гололедица. Благодаря чему снег продолжит лежать на улицах. Это также связано с тем, что даже дневные температуры будут откровенно минусовые — до -6 по Цельсию в Москве, а по области и даже до -8. Однако уже в среду небесная канцелярия напомнит столичным жителям, что пока еще осень, а не зима, отметил Вильфанд.

«Уже в среду, во второй половине дня, температура будет повышаться до +2…+4 °С. Начнет таять снег, но еще полностью не сойдет. А вот в четверг температуры будут высокие, ночью +2…+4 °С, а днем +4…+6 °С. И в последующем ожидается дальнейшее повышение. Поэтому уже в четверг снег растает», — заключил Вильфанд.

Ранее мы писали, чем обернулось в Москве и по области для автолюбителей появление в ночь на понедельник, 4 ноября, снега на дорогах.