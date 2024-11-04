Доставай елку!: в Москве из-за чудовищного снегопада на улицах начался «автобоулинг»

Выпавший за минувшую ночь на улицах столичного региона снег спровоцировал традиционный для таких случаев так называемый День жестянщика. Из-за первого устойчивого снежного покрова в Москве и Подмосковье фиксируются множество мелких и более серьезных автоаварий.

Виной многочисленных ДТП, ожидаемо, являются безответственные автолюбители, что еще не переобули летнюю резину на зимнюю. В частности, в подмосковном Подольске местные жители выкладывают в пабликах видео, как автомобили врезаются в другие припаркованные машины, сносят заборы.

На трассе М-4 «Дон» произошло крупное ДТП. Там большегруз сначала протаранил сразу несколько машин, а после улетел в отбойник. В результате произошедшего движение на участке трассы парализовано.

В автосервисах сейчас уже деньги не льются рекой от желающих записаться на ремонт кузова. Очереди выстраиваются и в столичные шиномонтажи.

Ранее в МЧС проинформировали, что 4 ноября Москву накроют гололед, мокрый снег и ветер с порывами до 15 м/с.