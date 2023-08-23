Синоптик заявил, что нескольким регионам стоит ожидать ранние заморозки

Как сообщает агентство «РИА Новости» , синоптик Вильфанд предупреждает о наступлении ранних заморозков на территории европейской России, в регионах Поволжья и на Урале. Первые заморозки ожидаются уже ближайшей ночью.

Ожидается, что температура понизится до минус 1 градуса в Костромской и Архангельской областях, до минус 2 в Челябинской и Свердловской областях, а также на севере Башкортостана. На юге Тюменской области ожидается понижение до минус 3 градусов по Цельсию.

Ранние заморозки являются типичным явлением для этих регионов, однако только осенью. Так сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Фермеры и садоводы должны быть готовы к этим изменениям и принимать соответствующие меры для защиты своего урожая.