Синоптики заявили, что купальный сезон в России начнется на выходных

Синоптики метереологического центра «Фобос» спрогнозировали начало купального сезона в Центральной России на грядущих выходных, то есть 17 и 18 июня. По их данным, вода прогреется до плюс 19-21 градусов по Цельсию.

8 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начало купального сезона в РФ задержится. По его данным, вода в европейской части страны прогреется до комфортной температуры только во второй половине июня. В южной части Росси вода прогреется раньше.

Синоптик напомнил, что для купания вода должна прогреться до 20+ градусов по Цельсию. Минимальные ночные температуры воды, по его словам, должны подняться выше 10 градусов.

В Крыму официальный купальный сезон начинается в июне. Тогда температура воды поднимается до 19-20 градусов. Самая теплая вода, по данным синоптиков, в Севастополе и на побережье Азовского моря. Отмечается, что температура может меняться в зависимости от различных факторов. Например, таких как течение и ветер.