«Сироп-убийца»: в Индии 24 ребенка погибли после лечения микстурой от кашля

В Индии произошла трагедия, унесшая жизни 24 детей, передает агентство Reuters. Отмечается, что несовершеннолетних не стало после лечения сиропом от кашля Coldrif.

По информации издания, инцидент произошел в штате Тамилнад. По информации местных властей, причиной смертей стало сильное загрязнение лекарственного препарата.

Предварительное расследование показало, что растворитель, использованный при производстве сиропа от кашля, мог быть загрязнен токсичным химикатом.

Известно, что компания-производитель Sresan Pharmaceutical Manufacturer приобрела 50 кг пропиленгликоля у поставщика Sunrise Biotech и Jinkushal Aroma. Впоследствии выяснилось, что вещество продукция некачественная.

Индийские власти начали расследование инцидента. Лабораторные анализы подтвердили, что сироп Coldrif был сильно загрязнен диэтиленгликолем (ДЭГ) — высокотоксичным веществом, которое не должно присутствовать в лекарственных препаратах.

Правоохранительные органы устанавливают, каким образом опасный химикат попал в состав растворителя, используемого при изготовлении сиропа.

