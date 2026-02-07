«Система не сработала». После убийства 9-летнего ребенка в Петербурге возбуждено дело о халатности

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с шокирующим убийством девятилетнего ребенка. Фокус проверки теперь направлен на действия сотрудников школы и органов социального обслуживания Красносельского района, которые могли проявить преступное безразличие.

Как указывает Следственный комитет, ключевое нарушение заключается в полном отсутствии профилактической работы с матерью несовершеннолетних. Семья, в которой воспитывалось семеро детей, состояла на учете с начала 2025 года, однако это не побудило чиновников к активным действиям.

Должностные лица не проводили профилактическую работу с матерью ребенка, констатировали в ведомстве. Более того, система защиты детей дала сбой даже при наличии тревожных сигналов. Вопреки поступавшей информации об антисанитарии в жилье, фактах бродяжничества несовершеннолетних и лишении их возможности получать полноценное образование, никаких реальных мер для изменения ситуации предпринято не было.

В настоящее время следователи детально восстанавливают хронологию событий и определяют степень ответственности каждого из причастных должностных лиц.

