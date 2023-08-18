Система ПВО сработала в Белгородской области: сбит беспилотник
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Вечером пятницы, 18 августа, над Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом в своем официальном канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, системе ПВО удалось сбить украинский беспилотник. Выяснилось, БПЛА был самолетного типа.
Известно, что оперативные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. На данный момент о пострадавших не сообщается.