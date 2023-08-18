Система ПВО сработала в Белгородской области: сбит беспилотник

Вечером пятницы, 18 августа, над Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом в своем официальном канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, системе ПВО удалось сбить украинский беспилотник. Выяснилось, БПЛА был самолетного типа.

Известно, что оперативные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. На данный момент о пострадавших не сообщается.