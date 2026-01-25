«Ситуация на контроле, но батареи холодные». В Южно-Сахалинске затянулся ремонт теплосетей

В Южно-Сахалинске экстренные службы коммунального предприятия провели ночные работы по ликвидации серьезной аварии на магистральной теплосети. Инцидент привел к прекращению подачи отопления в ряд жилых домов одиннадцатого микрорайона.

Как проинформировали в администрации города, в настоящий момент специалисты приступили к завершающему этапу — заполнению и опрессовке восстановленного участка сети. Под отключение попали жилые здания, расположенные на улицах Емельянова, Ленина и Пуркаева.

В мэрии заверили, что вопрос восстановления теплоснабжения взят на особый контроль. Для получения актуальной информации и решения срочных проблем горожане могут обратиться в диспетчерскую службу Сахалинской коммунальной компании.

Позже от энергетиков поступило уточнение: в процессе пробного запуска системы было выявлено дополнительное повреждение, потребовавшее внимания бригады. Полноценное возобновление циркуляции теплоносителя и стабилизация температурного режима в пострадавших домах ожидается к 14:00 часам дня.

