Сябитова показала танцы своей годовалой внучки

Как сообщает «Газета.ру» , в свежем видео, опубликованном телеведущей Розой Сябитовой, можно увидеть, как ее годовалая внучка танцует.

Впечатленная навыками малышки, Сябитова обратилась к своим поклонникам с вопросом о том, в каком возрасте и как распознавать талант у детей.

Одна из пользовательниц поделилась своим мнением. Она считает, что таланты раскрываются на протяжении всей жизни, и важно давать детям возможность заниматься тем, что им нравится. Это поможет ребенку проявить свои способности и развить их.

Танцы внучки Сябитовой были оценены ее фанатами, которые назвали девочку артистичным ребенком. Сейчас известная сваха активно помогает своей дочери в воспитании.

Напомним, что она является ведущей шоу «Давай поженимся!». А в июне 2023 года было объявлено о начале работы над новым сезоном.