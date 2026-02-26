«Сядет надолго». СК ходатайствует об аресте смолянина за похищение ребенка

В Смоленске задержан мужчина, подозреваемый в похищении несовершеннолетней. Следователи уже приступили к комплексу процессуальных мероприятий с его участием.

Главным требованием, которое правоохранители планируют выдвинуть в суде, станет заключение фигуранта под стражу. Инцидент квалифицирован по статье 126 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся похищения человека.

Официальный представитель Следственного комитета подтвердил, что все необходимые процедуры, направленные на ограничение свободы подозреваемого, будут инициированы в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что задержанный за похищение девочки в Смоленске не дает показания.