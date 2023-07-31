СК опубликовал ролик из дома, где девушка 14 лет сидела в плену

Напомним, что в 2009 году мужчина, проживающий в Челябинской области, заманил 19-летнюю девушку в свой дом, якобы, чтоб вместе выпить спиртного. В итоге он удерживал и мучил ее в течение четырнадцати лет. Пленница смогла убежать, когда мужчину госпитализировали в связи с обострением психического заболевания.

На выложенным в социальных сетях ведомства видеоролике можно увидеть двор частного дома и помещения, в которых все это время жил подозреваемый со своей престарелой матерью. К слову, на участке были обнаружены останки еще одной девушки, с которой расправился маньяк, однако ее личность на данный момент не установлена.