СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи фигуристки Горбачевой

Об этом во вторник, 29 августа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«Для установления всех обстоятельств исчезновения 16-летней Алины Горбачевой следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

Вечером в понедельник, 28 августа, Горбачева вышла из помещений «Чкалов Арены» в столице и пропала. По данным СМИ, девушка поссорилась со своим тренером Софьей Федченко, с которой вместе жила, и не пошла на тренировку. Горбачеву засекли камеры видеонаблюдения в районе Покровской набережной и Владимирской церкви. После – контакт с девушкой оборвался.

К поискам спортсменки подключились кинологи и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». По информации StarHit вещи девушки нашли на Покровской набережной, но ее самой там нет. Также спасатели проверили водоем. Там фигуристку также не нашли.

Горбачевой 16 лет. По ее же словам, она не жила с мамой, потому что та не разрешала заниматься ей фигурным катанием. Тренера – Федченко, спортсменка называла «второй мамой». Фигуристка стала чемпионкой России среди юниоров в феврале 2023 года. Она также стала победительницей прыжкового турнира в 2022 году. Горбачева участвовала в Гран-при России и Кубке Первого канала.