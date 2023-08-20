СК России начал расследование преступлений ВСУ на территориях ДНР и Херсонской области
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Как сообщает RT, при обстрелах были ранены ни в чем невиновные мирные жители. СК России расследует преступные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории ДНР и Херсонской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Следственный комитет России начал расследование преступлений, совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и Херсонской области.
В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка пострадала женщина. А в Новой Каховке погиб мирный житель, еще два человека ранены при атаке ВСУ по городу Алешки и селу Казачьи Лагери. Из-за ударов кассетными боеприпасами по шахте Скочинского в Донецке мирный житель получил серьезные ранения.