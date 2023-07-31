СК сообщил о другой жертве мужчины, державшего в плену девушку

Как пишет RT , мужчина в Челябинской области удерживал девушку у себя дома в течение 14 лет.

Также стало известно, что в 2011 году мужчина убил и расчленил другую женщину, зарыв останки в погребе своего дома. Данное преступление в очередной раз подчеркнуло опасность, которую этот человек представляет для окружающих.

В связи с совершенным убийством мужчина находится под наблюдением и контролем правоохранительных органов в лечебном учреждении. Важно, чтобы преступник оставался под строгим надзором.

Против маньяка из Смолина Челябинской области уже возбуждено новое уголовное дело по статье об убийстве. Ранее в СМИ был опубликован ролик из жилища, в котором мужчина удерживал пленницу и жил вместе со своей престарелой матерью.