СК возбудил дело по факту зверского убийства 8-летней школьницы под Ростовом, подозреваемый задержан

Ранее представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк сообщила, что в Ростовской области водитель эвакуатора убил восьмилетнюю школьницу и скрылся с места происшествия. Тело девочки без признаком жизни обнаружили в лесополосе.

Как проинформировали в управлении СК РФ по региону, полицейские по горячим следам задержали в Ростовской области подозреваемого в убийстве малолетней девочки эвакуаторщика. По факту произошедшего открыто уголовное производство.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего)», — говорится в заявлении.

В СК добавили, что в настоящий момент ведется допрос задержанного. Других подробностей не приводится.