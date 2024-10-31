СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов «Известий» в центре Москвы

В Москве правоохранительными органами по факту нападения на журналистов издательского дома «Известия» возбуждено уголовное производство. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировали в столичном ГСУ СК России.

По версии следствия, инцидент произошел в четверг, 31 октября 2024 года, съемочная группа мультимедийного информационного центра «Известия» на Озерковской набережной в центре Москвы. Отмечается, что там в одном из зданий группа репортеров выполняли редакционное задание. В этот момент на них набросился неизвестный.

«Подозреваемый, осознавая, что перед ним оператор съемочной группы, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности, принуждая к отказу от распространения информации, и нанес ему не менее двух ударов по туловищу», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что уголовное дело возбуждено по статье о воспрепятствовании журналистам в осуществлении их законной профессиональной деятельности. В настоящее время следователями изучаются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все подробности нападения на репортеров.