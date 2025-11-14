«Скандал на высоте 10 тысяч метров». Беременную женщину силой вывели из самолета в Китае

В аэропорту Чэнду Шуанлю (провинция Сычуань) утром 10 ноября развернулся напряженный конфликт на борту лайнера авиакомпании Tibet Airlines. Причиной инцидента стал отказ экипажа допустить на борт беременную женщину на позднем сроке.

Согласно правилам авиаперевозок, пассажирка находилась на восьмом месяце, что стало основанием для запрета на полет из-за потенциальных рисков для ее здоровья и здоровья ребенка. Однако женщина, по всей видимости, не была готова принять это решение.

Ситуация переросла в часовую перепалку, которая была заснята на видео другими путешественниками. На кадрах, опубликованных изданием The Sun, слышны громкие возмущенные возгласы пассажирки, адресованные членам экипажа. Диалог с бортпроводниками оказался настолько острым, что для разрешения спора на место был вызван командир воздушного судна.

Несмотря на все уговоры, женщина вместе с супругом отказались добровольно покинуть самолет. В результате персоналу самолета не оставалось иного выхода, кроме как обратиться за помощью к правоохранителям. Прибывшие сотрудники полиции эвакуировали пару из салона.

