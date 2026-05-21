Скандал у ледовой арены: в Челябинске известный бар закрылся и оставил людей без денег

Гастробар возле ледовой арены проработал всего около месяца. После прекращения деятельности заведения сотрудники обнаружили, что остались без выплат, а собственник бизнеса перестал выходить на связь, пишет 161.ру.

Крах амбициозного проекта у ледовой арены

В Челябинске завершил свою деятельность гастробар «Трактор», который начал принимать гостей только 20 марта текущего года непосредственно возле домашней площадки одноименной хоккейной команды. Создатели точки общепита использовали официальную символику спортивного клуба, что вызвало доверие у нанимаемого персонала. Однако бизнес столкнулся с финансовыми трудностями сразу после вылета местной команды из плей-офф Кубка Гагарина и резкого падения клиентопотока.

По данным профильных аналитических систем, юридическое лицо заведения ООО «Трибуна» принадлежит предпринимателю Тимофею Овчинникову и имеет долги перед налоговой службой. В личных беседах с сотрудниками руководитель признавал, что совершил ошибку при расчете бюджета и даты открытия, поэтому решил заморозить проект до августа. Последним днем работы точки стало 27 апреля, после чего объект оперативно лишился вывески, а на здании появилось объявление о сдаче коммерческих площадей.

Персонал остался без денег и трудовых договоров

Шесть специалистов, обеспечивавших жизнедеятельность гастробара, не были оформлены в штат официально. Все договоренности с ресторатором строились на устных соглашениях, а апрельский аванс перечислялся людям обычным переводом на банковские карты. Владелец обещал полностью рассчитаться с командой 10 мая, но в назначенную дату исчез и полностью заблокировал каналы связи.

Представители хоккейного клуба «Трактор» поспешили заявить о своей непричастности к инциденту. Спортивная организация лишь одобрила коммерческое использование товарного знака, но не имеет отношения к операционной деятельности и долгам сторонней фирмы. Родственники и знакомые скрывающегося бизнесмена также отказываются предоставлять информацию о его текущем местонахождении.

Возможности правового разрешения конфликта

Эксперты в области юриспруденции отмечают, что отсутствие бумажного договора не лишает пострадавших граждан шанса вернуть заработанные средства. Согласно нормам действующего законодательства, фактическое допущение человека к выполнению обязанностей с ведома руководства уже приравнивается к возникновению трудовых отношений. Доказать этот факт в контролирующих органах помогают сохраненные скриншоты рабочих диалогов, графики смен и истории банковских транзакций.

Юристы советуют обманутым работникам незамедлительно выслать письменную претензию в адрес руководства, а также подать заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию. Если данные меры воздействия не принесут результата, граждане имеют право в течение года инициировать судебное разбирательство для принудительного взыскания долгов, денежных компенсаций за задержку и возмещения морального ущерба.