Скандал в индийском роддоме: свекровь угрожала невестке во время схваток

В Индии произошел шокирующий инцидент, который попал на видео и спровоцировал массовое возмущение в социальных сетях. Как сообщает NDTV, прямо в родильном зале пожилая женщина устроила эмоциональный прессинг своей невестке, которая готовилась к родам.

По имеющимся данным, свекровь агрессивно требовала от роженицы отказаться от кесарева сечения, на котором настаивали врачи из-за возникших осложнений. Она игнорировала не только медицинские показания, но и просьбы собственного сына о необходимом вмешательстве.

«Заткнись, или я разобью тебе рот! Как ты станешь матерью, если будешь плакать?», — заявила она невестке.

Кроме того, она запретила роженице искать поддержки у супруга, не позволив ей держать мужа за руку в тяжелый момент.

Опубликованные кадры мгновенно стали вирусными и вызвали волну гнева среди пользователей. Общественность единодушно осудила жестокое поведение и недопустимое вмешательство в процесс родов. Один из комментаторов точно подметил: «Возраст не делает человека добрым — и не дает права быть жестоким». Многие другие подчеркнули, что подобное психологическое насилие над женщинами в такой уязвимый момент абсолютно недопустимо и требует самого строгого порицания.

