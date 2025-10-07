Скандал в церкви: епископ подал в отставку после обвинений в связи с 17 любовницами

В Перу разгорелся скандал вокруг епископа Сиро Киспе Лопеса, которого подозревают в наличии 17 любовниц, пишет The Times.

Конфликт между женщинами, которые случайно узнали о существовании друг друга, едва не привел к открытому противостоянию на почве ревности.

Отмечается, что после инцидента священнослужитель направил прошение об отставке. Ватикан инициировал внутреннее расследование, в ходе которого были допрошены три женщины, предположительно, состоявшие в близких отношениях с епископом, а также работавшая у него уборщица.

Согласно полученным данным, именно уборщица первой обнаружила доказательства внецерковных связей Лопеса, найдя в его спальне компрометирующие фотографии и видеозаписи.

Сам епископ категорически отвергает все выдвинутые против него обвинения, расценивая их как спланированную кампанию по дискредитации его духовного авторитета.

