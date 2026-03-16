Скандалы, интриги и расследования: как прошел долгожданный «Оскар 2026» в Лос Анджелесе

Американская киноакадемия подвела итоги минувшего киногода на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе. Бесспорным фаворитом вечера стала лента «Битва за битвой», собравшая богатый урожай статуэток.

Фильм Пола Томаса Андерсона признан лучшей картиной года. Режиссер также удостоен награды за свою работу. Помимо этого, проект победил в номинациях за адаптированный сценарий, монтаж и кастинг. Шон Пенн, исполнивший роль второго плана, принес ленте еще одну статуэтку.

В актерских категориях развернулась нешуточная борьба. Лучшим исполнителем главной мужской роли назван Майкл Б. Джордан, сыгравший в фильме «Грешники». Приз за лучшую женскую работу вручили Джесси Бакли за перевоплощение в картине «Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“». Эми Мэдиган получила награду как лучшая актриса второго плана в ленте «Орудия».

Главным конкурентом триумфатора стал все тот же фильм «Грешники». Картина отметилась победами в номинациях за оригинальный сценарий, операторскую работу и саундтрек. Среди анимационных лент жюри выделило мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов», который вдобавок получил приз за лучшую песню «Golden».

Технические награды распределились следующим образом: за звук отметили картину «F1», визуальные эффекты оценили в «Аватаре: Пламя и пепел», а лента «Франкенштейн» забрала три статуэтки сразу — за работу художника-постановщика, грим с прическами и дизайн костюмов.