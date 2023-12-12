Скандинавская авиакомпания исключила из меню «Несквик» и «Пепси» как спонсоров войны на Украине

Ведущая скандинавская авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) убрала из меню шоколадный напиток Nesquik, поскольку его производителя Nestle украинские власти зачислили в «спонсоры войны», сообщает норвежский канал TV2.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включает в реестр «спонсоров войны» иностранные компании, которые продолжают работать в России.

Nestle сократила свое присутствие на российском рынке, прекратив поставку продуктов, которые не считаются жизненно важными. Но это не уберегло компанию от попадания в украинский список.

Гендиректор Nestle Марк Шнайдер заявлял, что компания не уходит полностью с российского рынка, так как доступ к продуктам является одним из основных прав любого человека и ключевым пунктом философии Nestle.

Ранее скандинавская компания убрала из меню продукцию Mondelez и PepsiCo, которые также оказались в списке НАПК.