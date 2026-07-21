Сколько лет копить на первый взнос: экономист сказал, какую часть зарплаты надо откладывать ежемесячно

По его словам, при текущей структуре расходов — около 30 процентов на еду и повседневные траты, примерно по 10 процентов на ЖКХ с транспортом и на развлечения, одежду и ежегодный отпуск — у желающего обзавестись жильем остается половина зарплаты, которую и следует направлять на накопления. Однако собрать полную стоимость, по его мнению, непросто, поэтому разумнее ориентироваться на ипотеку и копить на первый взнос. При средней сумме первого взноса около пяти миллионов рублей и ежемесячном откладывании 50 тысяч рублей на это уйдет более восьми лет, а если удастся откладывать по 100 тысяч — чуть больше четырех лет.