Сколько реально платят на Volkswagen в Германии шокирующие цифры

Стали известны тарифы и зарплаты на головном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге: от почасовой ставки до доходов опытных сотрудников и особенностей найма. Об этом пишет motor .

Почасовая ставка на заводе Volkswagen в Германии составляет около 15 евро

На головном предприятии Volkswagen в Вольфсбурге минимальная тарифная ставка установлена на уровне 15,29 евро в час до вычета налогов. В пересчете это примерно 1300 рублей. Конечный доход зависит от региона, условий контракта и системы доплат.

Зарплата на руки при полной занятости достигает около 170 тысяч рублей

После вычета налогов сотрудник при стандартной занятости получает около 2 тысяч евро в месяц. Это эквивалентно примерно 170 тысячам рублей. Разница между «грязной» и «чистой» зарплатой заметно снижает итоговую сумму.

Опытные сотрудники зарабатывают до 5 тысяч евро в месяц

Работники с опытом и более высокой квалификацией получают от 3 до 5 тысяч евро. В рублях это примерно 250–420 тысяч. Итоговый доход зависит от должности, стажа и участка производства.

Новичков ставят на простые производственные операции

Начинающие сотрудники обычно выполняют базовые задачи, включая подсборку комплектов деталей. На части позиций знание немецкого языка не является обязательным, что упрощает трудоустройство.

На отдельных линиях зарплата может достигать 6,5 тысячи евро

На некоторых участках, например при сборке двигателей, доход может быть существенно выше среднего. При графике около 32 часов в неделю месячная оплата достигает примерно 6,5 тысячи евро или около 550 тысяч рублей.