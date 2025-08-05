Скорая помощь и грузовик столкнулись в центре Москвы

Скорая помощь перевернулась, столкнувшись с грузовиком в центре Москвы

Общество

Фото: [pxhere.com]

В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и грузового автомобиля. Об этом инциденте стало известно благодаря видео, опубликованному BAZA.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся набок

Инцидент случился на перекрестке улиц Яузская и Николоямская.

В настоящее время выясняется, есть ли пострадавшие.

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