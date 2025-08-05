Скорая помощь и грузовик столкнулись в центре Москвы
Скорая помощь перевернулась, столкнувшись с грузовиком в центре Москвы
Фото: [pxhere.com]
В центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и грузового автомобиля. Об этом инциденте стало известно благодаря видео, опубликованному BAZA.
По предварительным данным, в результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся набок
Инцидент случился на перекрестке улиц Яузская и Николоямская.
В настоящее время выясняется, есть ли пострадавшие.