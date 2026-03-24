Скрытая опасности, о которой мало говорят: россияне рвутся на Мальдивы, но есть нюанс

Российский дипломат Леван Джагарян обратился к соотечественникам, отдыхающим на архипелаге. Он подтвердил отсутствие угроз, но напомнил о мерах предосторожности во время водных видов спорта и защиты от насекомых, пишет Турпром .

Российские туристы, которые сейчас отдыхают на Мальдивах или только планируют поездку, получили рекомендации от официального представителя страны. Посол России Леван Джагарян дал краткие, но важные советы по безопасности в разгар активного сезона.

Дипломат отметил, что соотечественники по-прежнему занимают второе место по численности среди всех иностранных гостей архипелага. При этом он подчеркнул, что никаких сведений об угрозах в адрес граждан России нет. Обстановка остается спокойной.

Тем не менее посоветовал не пренебрегать базовыми правилами. Особое внимание он обратил на два момента. Первый связан с активным отдыхом на воде: занимаясь водными видами спорта, стоит соблюдать осторожность и не забывать о технике безопасности.

Второй касается тропического климата. В сезон высокой влажности, характерный для Мальдив, дипломат рекомендовал использовать репелленты, чтобы защититься от комаров. Эти насекомые могут быть переносчиками возбудителей местных заболеваний, поэтому профилактика не будет лишней.

Как подчеркнул посол, туристический сезон на островах продолжается в активной фазе, и его обращение носит исключительно информационно-предупредительный характер, а не сигнал тревоги.