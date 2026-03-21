Скрытая угроза для нации: врач назвал болезнь, которая коснется миллионов через пару лет

Геннадий Онищенко, академик РАН, выступил с тревожным прогнозом относительно здоровья нации. В беседе с журналистами он заявил, что Россия находится под угрозой новой масштабной эпидемии — ожирения, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, количество людей, страдающих избыточной массой тела, в стране неуклонно растет, причем темпы этого роста являются одними из самых высоких в мире. Ученый подчеркнул, что по своим последствиям для человеческого организма ожирение вполне можно приравнять к сахарному диабету. Помимо этих двух недугов, серьезную опасность для населения продолжают представлять сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Ранее тревогу по поводу роста заболеваемости выражала и вице-премьер Татьяна Голикова. Она обратила внимание, что текущие статистические показатели позволяют предположить возможность перерастания ситуации в полноценную эпидемию.

Тему биологических рисков также затрагивал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он указывал, что развитие генетики и синтетической биологии несет в себе потенциальные угрозы появления новых опасных болезней, причем распространение эпидемий в будущем может приобрести управляемый характер, что делает даже самые фантастические сценарии реальными.